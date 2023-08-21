Федун считает, что футболистам "Спартака" по силам бороться за чемпионство в этом сезоне

После пяти туров РПЛ "Спартак" идет шестым, набрав 9 очков

ТАСС, 21 августа. Московский "Спартак" способен навязать борьбу петербургскому "Зениту" за победу по итогам сезона в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ). Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал бывший владелец столичного клуба Леонид Федун.

В воскресенье "Спартак" на своем поле проиграл "Зениту" со счетом 1:3 в пятом туре РПЛ.

"Еще ничего не потеряно - можно биться, "Зенит" тоже лихорадит, - сказал Федун. - С нами он собрался, да ему и повезло, конечно, с первым голом, когда был рикошет от [Георгия] Джикии. Самое главное, что судейство было достаточно объективным. Бороться можно. "Зенит" уже не будет лидировать так, как в прошлом сезоне".

По итогам пяти туров турнирную таблицу РПЛ возглавляет "Краснодар" с 13 очками. "Зенит" располагается на четвертом месте, имея в активе 10 очков, "Спартак идет шестым (9 очков).