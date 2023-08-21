Филатов назвал победу Горячкиной на Кубке мира триумфом российских шахмат

В понедельник Александра Горячкина выиграла Кубок мира, в финале победив Нургюл Салимову из Болгарии

БАКУ, 21 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Победа Александры Горячкиной в финале Кубка мира получилась очень эмоциональной и показала триумф российских шахмат. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

21 августа Горячкина на тай-брейке победила Нургюл Салимову из Болгарии в финале Кубка мира и впервые стала победительницей турнира. В финале мужского турнира, который завершится 23 августа (24 августа - в случае тай-брейка) сыграют 16-й чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и представитель Индии Рамешбабу Прагнанандха.

"Хотел бы отметить два момента на этом Кубке мира. Во-первых, впервые в истории Магнус Карлсен сыграет в финале Кубка мира, если одержит победу, это будет историческое событие. Никогда не было в истории шахмат гроссмейстера, которому бы покорились все титулы, и Магнус приблизился к этому", - сказал Филатов.

"И, конечно, отмечу нашу великолепную Сашу Горячкину, которая на Кубке мира показала триумф российских шахмат. Мы поздравляем ее и всех, кто за нее болел и переживал. Ее победа получилась очень эмоциональной", - добавил президент ФШР.

Горячкиной 24 года, она впервые стала победительницей Кубка мира, в 2021 году она вышла в финал первого розыгрыша турнира и уступила соотечественнице Александре Костенюк, которая в марте 2023 года сменила спортивное гражданство на швейцарское. На счету Горячкиной две победы на командных чемпионатах мира, в 2019 году она выиграла турнир претенденток, после чего уступила китаянке Цзюй Вэньцзюнь в матче за звание чемпионки мира.