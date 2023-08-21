Победа на классе. Горячкина стала обладательницей Кубка мира по шахматам

В финале россиянка на тай-брейке победила представительницу Болгарии Нургюл Салимову

БАКУ, 21 августа. /ТАСС/. Российская шахматистка Александра Горячкина стала победительницей Кубка мира. Соревнования проходили в Баку.

Горячкина уже имела опыт игры в финале турнира - в 2021 году она проиграла 12-й чемпионке мира Александре Костенюк, поэтому изначально считалась одним из главных фаворитов соревнований вместе с действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь. Однако китаянка после тяжелого матча за мировую шахматную корону против соотечественницы Лэй Тинцзе не смогла далеко пройти, уступив в четвертом круге представительнице Германии Элизабет Петц. Также сенсационно рано вылетела победительница общего зачета Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) россиянка Екатерина Лагно, проигравшая во втором круге индийской шахматистке Мари Гомес на тай-брейке.

Горячкина без проблем дошла до четвертьфинала, обыграв кубинку Лисандру Ордас Вальдес, представительницу Индии Дивью Дешмух и грузинку Нино Бациашвили. Трудности начались в четвертьфинальной встрече против индийской шахматистки Харики Дронавалли. Россиянка впервые не смогла выиграть по итогам двух классических партий, а на тай-брейке пришлось сыграть шесть партий, чтобы выявить победителя. В полуфинале Горячкина победила китаянку Тань Чжунъи и взяла реванш за поражение на турнире претенденток 2022 года. Примечательно, что это поражение пока не позволяет попасть китаянке на следующий претендентский турнир.

В финале Горячкина встретилась с одной из главных сенсаций этого турнира - представительницей Болгарии с турецкими корнями Нургюл Салимовой. В отличие от россиянки, Салимовой пришлось из-за невысокого рейтинга начинать свой путь в финал с первого круга, а не со второго. Представительница Болгарии обыграла Шарлиз ван Зил из ЮАР, польку Оливию Киолбасу, Гомес, индонезийку Медину Варду Аулию, россиянку Полину Шувалову и украинку Анну Музычук. По мнению международного гроссмейстера Сергея Шипова, именно победа Салимовой над Музычук позволила FIDE избежать политического скандала из-за встречи между представителями России и Украины в финале соревнований - перед началом Кубка мира Федерация шахмат Украины выступила с рекомендацией своим спортсменам воздержаться от рукопожатий с россиянами и белорусами, а также от совместных фотографий с ними.

Финальная встреча складывалась непросто для россиянки. Как отмечают эксперты, Горячкина в обеих партиях с классическим контролем времени получала перевес в дебюте, однако она не могла реализовать его, а иногда ей даже приходилось выходить из тяжелой ситуации. "Во второй партии Горячкиной очень сильно повезло, она получила практически проигранную позицию, но соперница ей помогла, попала в цейтнот и стала ошибаться. Мне кажется, она много ходов сделала на глазок, не считая", - сказал в беседе с ТАСС вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин.

На тай-брейке у россиянки вновь возникли сложности. После 16-го хода первой партии она получила плохую позицию, которую в итоге сумела спасти. Во второй партии Горячкина получила перевес, однако Салимова признала поражение только на 105-м ходу. Горячкина, Салимова и Музычук, победившая в матче за третье место, отобрались на турнир претенденток.

"Есть над чем работать"

Президент FIDE Аркадий Дворкович в разговоре с ТАСС назвал победу Горячкиной на турнире закономерной, однако отметил, что Салимова владела инициативой в финале. "Александра является одной из сильнейших шахматисток мира уже несколько лет и была одной из фавориток этих соревнований в Баку, поэтому победа скорее закономерна, хотя были и другие великолепные претендентки на победу, - сказал он. - По ходу финала, однако, инициативой владела болгарская шахматистка, но, видимо, не хватило опыта игры на таком высоком уровне. Именно за счет опыта Горячкина взяла верх".

Комментируя победу Горячкиной, Смагин отметил, что, несмотря на выдающийся спортивный результат, ей есть над чем работать для того, чтобы завоевать звание чемпионки мира. "Шахматные составляющие уходят на второй план, главное - победа. Но есть над чем работать, чтобы дальше бороться за главный титул. Она просто молодец, это выдающееся спортивное достижение", - сказал вице-президент ФШР.

Салимова после поражения рассказала, что расстроилась проигрышу, но осталась довольна результатом турнира. "Я очень рада выходу в финал, но сейчас расстроена из-за поражения, я была близка к победе, у меня были две выигрышные позиции - и такой печальный финал. Ничего страшного, я рада, что дошла до финала и проиграла одной из сильнейших шахматисток мира. Горячкина вообще была моим кумиром, когда я была ребенком. Конечно, она молодая шахматистка, как и я, но тем не менее", - сказала Салимова ТАСС.

Также своими впечатлениями поделилась и победительница турнира. "Во время финала я не очень хорошо себя чувствовала в плане здоровья, поэтому особых эмоций сейчас нет. Я просто рада, что турнир закончился", - сказала Горячкина.

"На тай-брейке я особо не нервничала, но во время последней партии в классику в какой-то момент меня так хорошо и технично перекатали, что я в целом даже не допускала, что мне удастся спастись. Но потом соперницу словно подменили - до 40-го хода у меня словно выигрывал один человек, а после - совершенно другой. Я даже неожиданно осталась с лишней фигурой. Жаль, что она мне не помогла", - добавила российская шахматистка.

На Кубке мира осталось только разыграть призовые места в мужском турнире. В финале 16-й чемпион мира норвежец Магнус Карлсен встретится с представителем Индии Рамешбабу Прагнанадхой, а в матче за третье место сыграют азербайджанец Ниджат Абасов и американец Фабиано Каруана. Оба матча начнутся 22 августа.