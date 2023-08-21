Носов считает, что баскетболист Бабков был целеустремленным игроком

Сергей Бабков умер 21 августа в возрасте 56 лет

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Двукратный серебряный призер чемпионатов мира по баскетболу Сергей Бабков всегда был нацелен на результат, его смерть стала большой утратой. Такое мнение ТАСС высказал его партнер по сборной России Виталий Носов.

Бабков умер 21 августа в возрасте 56 лет.

"Мне сложно поверить, что его больше нет, это жуткая потеря. Я с ним часто жил в одном номере, мы как-то посчитали, что так провели два-три года вместе. Он всегда был очень целеустремленным и нацеленным на результат, на площадке он говорил: "Носов, поставь заслон, я забью". И действительно, я его страховал, а он потом забивал. Мы с ним должны были встретиться в субботу по случаю 25-летия наших серебряных медалей на чемпионате мира в Афинах, но теперь, видимо, я пойду на его похороны", - сказал Носов.

В составе сборной России Бабков дважды стал серебряным призером чемпионатов мира (1994, 1998). Также он завоевал серебро (1993) и бронзу (1997) чемпионатов Европы. По ходу карьеры выступал за московский ЦСКА, екатеринбургский "Уралмаш" и "Сибирьтелеком-Локомотив" из Новосибирска, германский "Трир", испанские клубы "Уникаха" и "Ховентут". В 2011 году Бабков стал генеральным директором "Новосибирска", который в сезоне-2014/15 выиграл Суперлигу (второй по силе чемпионат в структуре российского баскетбола) и Кубок России.