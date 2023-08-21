Бывший тренер сборной России Еремин назвал недооцененным баскетболиста Бабкова

Бабков скончался в понедельник в возрасте 56 лет

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Двукратный серебряный призер чемпионатов мира по баскетболу Сергей Бабков был невероятно талантливым и недооцененным игроком. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Станислав Еремин.

В понедельник стало известно, что Бабков скончался в возрасте 56 лет.

"Я думаю, все, кто знал Сергея Бабкова, сейчас опечалены новостью о его смерти, потому что все к нему относились хорошо. Как игрок он был невероятно талантливым, одним из лучших за все советское и российское время, а я как игрок и тренер сталкивался со многими высококлассными баскетболистами. Для него забить мяч в кольцо было самой простой вещью, у него могли возникать сложности в комбинациях, но с броском - никогда. Он очень недооценен, потому что всю жизнь был порядочным и скромным человеком", - сказал Еремин.

"Во всех матчах за все команды, где он играл, он был лучшим и ключевым игроком, в том числе и на чемпионате мира 1998 года. Мне очень повезло, что я работал с ним в тот период. Никогда не забуду период, когда я занимался селекционной работой в сборной, и тогда мне приходили простейшие протоколы. Когда я смотрел на эти протоколы, это было что-то невероятное, потому что у него процент попаданий был такой же, как у обеих команд вместе взятых", - добавил собеседник агентства.

В составе сборной России Бабков дважды стал серебряным призером чемпионатов мира (1994, 1998). Также он завоевал серебро (1993) и бронзу (1997) чемпионатов Европы. По ходу карьеры выступал за московский ЦСКА, екатеринбургский "Уралмаш" и "Сибирьтелеком-Локомотив" из Новосибирска, германский "Трир", испанские клубы "Уникаха" и "Ховентут". В 2011 году Бабков стал генеральным директором "Новосибирска", который в сезоне-2014/15 стал стал победителем Суперлиги (второй по силе чемпионат в структуре российского баскетбола) и обладателем Кубка России.