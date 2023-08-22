Слуцкий и Свищев предложили обязательно поднимать флаг РФ на всех российских соревнованиях

Лидер ЛДПР отметил, что демонстрация флага России на всех физкультурных и спортивных мероприятиях, собирающих участников и зрителей, "будет способствовать формированию уважительного отношения к государственному символу Российской Федерации"

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту, член фракции ЛДПР Дмитрий Свищев подготовили и направили в кабмин законопроект об обязательном поднятии российского флага во время торжественных церемоний на всех российских спортивных соревнованиях. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Слуцкого.

Законопроектом предлагается дополнить статью 6 конституционного закона "О Государственном флаге Российской Федерации" новой нормой, согласно которой государственный флаг России должен подниматься во время торжественных церемоний официальных физкультурных и спортивных мероприятий.

"На протяжении длительного времени российский флаг подвергается очевидной дискриминации на международной спортивной арене. Спортсмены вынуждены выступать под нейтральным флагом. Но и на территории Российской Федерации флаг на соревнованиях поднимается в редких случаях. Считаю, что флаг страны должен подниматься на всех спортивных мероприятиях как символ стойкости российских спортсменов", - рассказал Слуцкий, слова которого привела его пресс-служба.

Он отметил, что демонстрация флага РФ на всех физкультурных и спортивных мероприятиях, которые собирают и участников, и зрителей, "будет способствовать формированию уважительного отношения к государственному символу Российской Федерации".

По словам главы комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрия Свищева, сейчас закон не запрещает, но и не обязывает поднимать флаг РФ на массовых, студенческих, корпоративных соревнованиях. "Мы настаиваем на том, что нужно обязательно поднимать российский флаг на всех спортивных мероприятиях. <...> Дети, подрастающее поколение должны знать наши государственные символы, должны гордиться ими", - отметил депутат.

22 августа в России ежегодно отмечается День Государственного флага РФ. Он был установлен 20 августа 1994 года указом президента РФ Бориса Ельцина "в связи с восстановлением 22 августа 1991 года исторического российского трехцветного государственного флага".