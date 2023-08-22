Алаев планирует в сентябре посетить заседание комитета УЕФА по безопасности на стадионах

Мероприятие пройдет в Италии, комитет впервые проведет собрание в новом составе

МОСКВА, 22 августа. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев намерен посетить первое в новом составе заседание комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по делам безопасности на стадионах, которое пройдет в сентябре в Италии. Об этом Алаев рассказал ТАСС.

1 августа стало известно, что места в административных органах УЕФА на период с 2023 по 2027 год заняли 15 представителей России. Алаев был назначен заместителем председателя комитета по делам безопасности на стадионах.

"Хороший комитет, я очень доволен, - сказал Алаев. - Уже запланировано первое заседание, должно пройти в сентябре в Италии, чуть позже сообщу. Обязательно планирую поехать. Я очень благодарен коллегам, потому что этот комитет по моей текущей деятельности очень мне подходит".

"Хотелось бы обмениваться опытом с коллегами, считаю, что может быть очень плодотворная работа. Я являюсь заместителем председателя комитета, поеду, будет установочное заседание, все расскажу", - добавил собеседник агентства.

Алаеву 43 года, он являлся председателем комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу с 2017 по 2023 год. С 2019 по 2022 год Алаев занимал пост генерального секретаря Российского футбольного союза, с февраля 2021 года по июль 2022-го был президентом Футбольной национальной лиги. С 2022 года он является президентом РПЛ.