Вице-премьер Испании потребовала отставки президента федерации футбола страны

Во время церемонии награждения на чемпионате мира Луис Рубиалес поцеловал в губы капитана испанской команды Хенивер Эрмосо

ТАСС, 22 августа. Лидер испанской коалиции "Сумар", вице-премьер и министр труда Йоланда Диас призвала отправить в отставку президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса. Заявление Диас приводит издание As.

20 августа сборная Испании победила команду Англии (1:0) и впервые выиграла чемпионат мира. На церемонии награждения Рубиалес надел на капитана испанской команды Хенивер Эрмосо медаль и поцеловал футболистку в губы.

"Мы продолжаем просить об отставке Рубиалеса, который преследовал и напал на женщину. Его оправдания совершенно бесполезны", - говорится в заявлении Диас.

Диас также назвала чемпионок мира жертвами гендерной дискриминации, осудив разрыв в материальной оплате достижений женской и мужской сборных. "Эта история рассказала нам о равенстве не только в спорте, - отметила вице-премьер. - Она показала нам, что в нашей стране еще многое предстоит сделать, чтобы мужчины и женщины стали равными".

Ранее действие Рубиалеса вызвало критику со стороны СМИ и активистов, а министр культуры и спорта Испании Микель Исета потребовал от главы RFEF официальных извинений. Эрмосо назвала инцидент проявлением дружбы и призвала не зацикливаться на нем. Сам Рубиалес признал, что был не прав и поцеловал футболистку на эмоциях без злого умысла.