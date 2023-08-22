Times: Мбаппе достиг устной договоренности о продлении контракта с ПСЖ

В случае если соглашение подписать не удастся, футболист предложил отказаться от подписного бонуса и бонуса за лояльность по действующему контракту, благодаря чему клуб сэкономит около €100 млн

ТАСС, 22 августа. Французский нападающий футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе достиг устной договоренности с руководством команды о продлении контракта. Об этом сообщило издание The Times.

Такое решение было принято, чтобы ПСЖ впоследствии получил компенсацию за переход форварда в другой клуб. Источник сообщает, что после переговоров Мбаппе с президентом клуба Нассером аль-Хелаифи была зафиксирована устная договоренность о заключении долгосрочного контракта. По информации The Times, именно Мбаппе был инициатором переговоров. В случае если соглашение подписать не удастся, Мбаппе предложил отказаться от подписного бонуса и бонуса за лояльность по действующему контракту, благодаря чему клуб сэкономит около €100 млн.

В ходе переговоров футболист также заявил, что полностью готов играть за ПСЖ под руководством нового тренера испанца Луиса Энрике и ставит перед собой цель выиграть Лигу чемпионов в составе парижан.

12 июня газета L'Equipe сообщила, что Мбаппе отказался от продления контракта с ПСЖ и станет свободным агентом в июне 2024 года. На следующий день Мбаппе заявил агентству Франс Пресс, что не обсуждал с руководством ПСЖ продление контракта. Позднее футболист отметил в социальных сетях, что намерен провести текущий сезон в составе французского клуба. В ответ на отказ Мбаппе от продления контракта клуб вывел его из состава команды и выставил на трансфер.

13 августа журналист Фабрицио Романо сообщил, что Мбаппе вернулся к тренировкам с основным составом ПСЖ. 19 августа нападающий вышел на замену в матче второго тура чемпионата Франции против "Тулузы" (1:1) и отметился голом с пенальти.

Мбаппе 24 года, он выступает за ПСЖ с 2018 года и в составе команды стал пятикратным чемпионом Франции и трехкратным обладателем кубка страны. Всего нападающий провел 261 матч в составе парижан, отметившись 213 голами и 98 результативными передачами. Вместе со сборной Франции Мбаппе выиграл чемпионат мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре, на котором стал лучшим бомбардиром с восемью голами. В 2021 году в составе национальной команды форвард стал победителем Лиги наций.