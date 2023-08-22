Футболист Маричаль объяснил, почему голосовал за Бальбуэну на выборах капитана "Динамо"

О том, что парагвайский защитник стал новым капитаном московской команды, стало известно 21 июля

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Парагвайский защитник Фабиан Бальбуэна является очень опытным футболистом, поэтому уругваец Николас Маричаль, играющий на той же позиции, проголосовал за него на выборах капитана московского "Динамо". Об этом Маричаль рассказал ТАСС.

21 июля пресс-служба "Динамо" сообщила, что Бальбуэна будет новым капитаном команды. Ранее это звание носил российский полузащитник Даниил Фомин.

"Очень комфортно играть в паре с Фабианом, у него очень большой опыт, мы говорим на одном языке, он очень много подсказывает, я считаю, что у нас очень хорошая связка. В голосовании на капитана мы выбирали нескольких игроков, в том числе Бальбуэну я тоже указал. Потому что он очень опытный, он заслуживает быть капитаном, постоянно подсказывает", - добавил Маричаль.

19 августа "Динамо" на своем поле победило ЦСКА со счетом 2:1 в матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Было, конечно, сложно в матче с ЦСКА, такая равная и обоюдоострая игра была, и у них моменты, и у нас, - отметил Маричаль. - К счастью, мы выиграли, используя свои моменты. Да, понимаю все требования [главного тренера] Марцела Лички, мне очень нравятся тренировки, они достаточно интенсивные. Мы хорошо подготовились на сборах, к счастью, сейчас это все конвертируется в победы, мы выиграли несколько матчей подряд, я думаю, что мы на правильном пути".

"Динамо" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков в 5 матчах. В следующем туре бело-голубые на выезде сыграют с казанским "Рубином" 26 августа.