Уругвайский футболист "Динамо" Маричаль рассказал, что ему комфортно жить в России

Игрок отметил, что ко всему привык в Москве

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Уругвайский защитник московского футбольного клуба "Динамо" Николас Маричаль привык к жизни в России. Об этом он рассказал ТАСС.

"Было немного сложно в начале моего пребывания в России, потому что много народа, много пробок, очень непривычно было, - сказал Маричаль. - А сейчас уже привык. Очень красивый город, очень много мест, много куда ходил, много чего видел. Наверное, еще не все посмотрел, но в будущем все посмотрю. Да, комфортно жить в России, ко всему уже привык".

Маричалю 22 года, он выступает за "Динамо" с августа 2022 года. В текущем сезоне футболист провел шесть матчей в разных турнирах.

"Динамо" занимает третье место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги, набрав 10 очков в 5 матчах. В следующем туре бело-голубые на выезде сыграют с казанским "Рубином" 26 августа.