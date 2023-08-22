Вице-президент Федерации настольного тенниса России Марков примет участие в конгрессе ITTF

Конгресс Международной федерации настольного тенниса состоится 24 августа в Бангкоке

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Федерация настольного тенниса России (ФНТР) получила официальное приглашение от Международной федерации настольного тенниса (ITTF) принять участие в работе ежегодного саммита организации. Об этом ТАСС сообщил вице-президент ФНТР Роман Марков.

Саммит Международной федерации настольного тенниса пройдет в Бангкоке с 22 по 24 августа. В заключительный день состоится конгресс ITTF.

"Сейчас я нахожусь в Бангкоке и принимаю участие в мероприятиях первого дня саммита, - рассказал Марков. - Сегодня состоялись заседания четырех рабочих групп, на которых обсуждались вопросы развития ITTF, монетизации турниров, как федерации могут зарабатывать, проводя соревнования. 24 августа состоится главное событие саммита - ежегодный конгресс Международной федерации настольного тенниса".

Ранее Федерация настольного тенниса России получила официальное приглашение от ITTF принять участие в работе саммита.

В середине апреля исполком Европейского союза настольного тенниса (ETTU) большинством голосов принял решение о создании рабочей группы с ITTF и Федерацией настольного тенниса России. Задачей группы является оценка возможного пути возвращения российских и белорусских игроков на соревнования ETTU в соответствии с недавними рекомендациями Международного олимпийского комитета и Международной федерации настольного тенниса .

30 марта исполнительный комитет ITTF поддержал решение Международного олимпийского комитета о допуске спортсменов из России к соревнованиям в нейтральном статусе.