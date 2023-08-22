Футболист "Спартака" Тавареш планирует вернуться в Россию в сентябре

На данный момент защитник восстанавливается от травмы, полученной на тренировке молодежной сборной Португалии в июне

ТАСС, 22 августа. Португальский защитник московского футбольного клуба "Спартак" Томаш Тавареш с сентября продолжит в России восстановление от травмы. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

Футболист получил разрыв крестообразных связок колена на тренировке сборной Португалии (игроки до 21 года) в июне во время подготовки к молодежному чемпионату Европы. В начале июля футболист перенес операцию.

"Томаш пока восстанавливается в Португалии. Но уже совсем скоро он вернется в Россию и продолжит лечение здесь - планируется, что в сентябре", - сказал Зеленов.

Таварешу 22 года, он перешел в "Спартак" из португальской "Бенфики" в январе. За красно-белых футболист провел 18 матчей, отметился 1 голом и 1 результативной передачей. Он также выступал за швейцарский "Базель", португальский "Фаренсе" и испанский "Алавес".