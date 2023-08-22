В "Динамо" надеются, что Кудравец составит достойную конкуренцию другим вратарям команды

19-летний белорусский голкипер подписал с московским футбольным клубом пятилетнее соглашение

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Белорусский вратарь Андрей Кудравец соответствует всем современным требованиям футбола, в московском "Динамо" надеются, что он составит конкуренцию другим голкиперами команды. Об этом ТАСС рассказал член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин.

18 августа пресс-служба "Динамо" сообщила, что Кудравец подписал с командой контракт на пять лет. До зимы голкипер будет выступать за свой предыдущий клуб - белорусский БАТЭ.

"У нас работает селекционный отдел, Кудравец был на карандаше не только у нас, но и у множества клубов как в Российской премьер-лиге, так и в Европе, - отметил Гафин. - Потому что ему 19 лет, он является вратарем своей национальной команды, сыграл большое количество матчей в столь юном возрасте. Кудравец соответствует современным требованиям футбола, помимо уверенной игры в воротах, он так же уверенно действует в игре ногами. Поэтому надеемся, что когда он к нам присоединится, то составит достойную конкуренцию нашим вратарям".

Также собеседник агентства ответил на вопрос, предложат ли продлить контракт основному голкиперу команды Антону Шунину. "Он - игрок московского "Динамо" и наша легенда, поэтому всему свое время", - сказал Гафин

Кудравецу 19 лет, он является воспитанником БАТЭ, за основную команду выступает с января 2020 года. Он провел за БАТЭ 72 матча, пропустив 75 мячей и 31 раз сыграв "на ноль". В ноябре 2022 года он дебютировал за сборную Белоруссии, на его счету две игры за национальную команду.