Прыгун в воду Шлейхер рассказал, что ему не хватает международных соревнований

Спортсмен рассчитывает, что россиян вернут на международную арену

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 августа. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Двукратный чемпион Европы по прыжкам в воду Никита Шлейхер скучает по международным соревнованием и надеется, что россиянам разрешат вновь выступать на них. Об этом он рассказал ТАСС.

21 августа Шлейхер стал первым обладателем золотой медали Международного фестиваля университетского спорта, который проходит в Екатеринбурге.

"На самом деле, здесь неплохой уровень, есть с кем соревноваться, - сказал Шлейхер. - Конечно, мне не хватает крупных международных соревнований, я скучаю по ним. Надеюсь, что нас вернут на главные турниры".

Шлейхеру 25 лет, в его активе две золотые, четыре серебряные и три бронзовые награды чемпионатов Европы, золотая и серебряная медали Европейских игр 2015 года и Всемирной летней универсиады 2017 года.

Международный фестиваль университетского спорта завершится 31 августа.