Петржела считает, что Ярошику нужно было дать подольше поработать в "Оренбурге"

Чешский специалист покинул пост главного тренера футбольного клуба во вторник после двух месяцев работы

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Оренбург" не показывал хороших результатов, поэтому уход чеха Иржи Ярошика с поста главного тренера команды является нормальной ситуацией, но ему могли бы дать больше времени. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер петербургского "Зенита" чех Властимил Петржела.

22 августа пресс-служба "Оренбурга" сообщила, что Ярошик покинул пост главного тренера по семейным обстоятельствам, контракт расторгнут по взаимному соглашению сторон. Ярошик возглавлял "Оренбург" с 22 июня, он сменил соотечественника Марцела Личку, который стал главным тренером московского "Динамо".

"Я уже читал это, знаю об этом, - сказал Петржела. - Что сказать, это нормальная ситуация, не было результата, поэтому Иржи уволили, не дали ему времени больше работать. Это молодой тренер, не русский, а чешский, поэтому иностранцу надо было дать больше времени".

"Оренбург" набрал 1 очко в 5 матчах текущего сезона Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. 20 августа команда на выезде разгромно проиграла "Ахмату" (0:4). В следующем туре РПЛ "Оренбург" 25 августа примет московский ЦСКА.

Ярошику 45 лет, ранее он возглавлял чешские "Усти-над-Лабем", "Простеёв" и "Теплице", а также словенский "Целе". В период игровой карьеры Ярошик выступал в России за ЦСКА (2003-2004), с которым стал чемпионом (2003) и обладателем суперкубка страны (2004), а также за самарские "Крылья Советов" (2008-2009). Ярошик был игроком чешских "Спарты" и "Слована", английского "Челси", шотландского "Селтика", испанских "Сарагосы" и "Алавеса". Вместе с "Челси" чех выиграл чемпионат Англии (2005), с "Селтиком" стал чемпионом Шотландии (2007).