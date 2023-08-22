Горячкина призналась, что ей было некомфортно от внимания болельщиков на Кубке мира

21 августа российская шахматистка выиграла Кубок мира в Баку

БАКУ, 22 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская шахматистка Александра Горячкина не привыкла к вниманию болельщиков, поэтому ей было немного некомфортно во время Кубка мира в Баку. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

"Меня нет в соцсетях, во время турнира я никуда не захожу в интернете и ничего не читаю, - сказала Горячкина. - Исключительно видела болельщиков здесь, на площадке. И да, их было много - я к такому вниманию не привыкла. Было даже немного некомфортно".

21 августа Горячкина на тай-брейке победила Нургюл Салимову из Болгарии в финале Кубка мира и впервые стала победительницей турнира.