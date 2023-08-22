Пловец Попов рассказал, что всегда испытывал гордость при поднятии флага России

22 августа в России отмечается День Государственного флага

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов всегда испытывал гордость и удовольствие от исполнения российского гимна и поднятия флага страны на международных соревнованиях. Об этом он рассказал ТАСС.

"Я хочу поздравить всех жителей нашей страны с праздником. Флаг - это символ любого государства, поэтому День флага - это очень важный праздник. Когда я побеждал на соревнованиях, всегда испытывал гордость и удовольствие от исполнения гимна и поднятия флага", - сказал Попов.

Попову 51 год, он является четырехкратным олимпийским чемпионом, также на его счету пять серебряных медалей Олимпийских игр и шесть побед на чемпионатах мира. С 2000 по 2016 год Попов был членом Международного олимпийского комитета, на данный момент россиянин является почетным членом организации.

22 августа в России отмечается День Государственного флага. Официальный праздник был учрежден в 1994 году. Историческим флагом России считается бело-сине-красное полотнище, которое было поднято на первом русском корабле "Орел" во время царствования Алексея Михайловича в 1668 году.