Хабиб Нурмагомедов заявил, что не видит смысла возвращаться в спорт

Бывший чемпион UFC завершил карьеру в 2020 году

ТАСС, 22 августа. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов не видит смысла в возвращении к профессиональной карьере. Об этом Нурмагомедов заявил в интервью подкасту PBD.

"Я ушел из-за желания моей матери, - сказал Нурмагомедов. - Я не уверен [в своем возвращении], для меня нет никакого смысла. Конечно, люди хотят увидеть это, хотят драмы, как в фильме, но сейчас я сыт".

Нурмагомедову 34 года, он завершил карьеру в 2020 году, на счету бойца 29 побед и ни одного поражения. Позднее стало известно, что спортсмен приостановил участие в бойцовских проектах, в том числе в качестве тренера. Нурмагомедов включен в Зал славы UFC, он удерживал чемпионский пояс организации в легком весе с 2018 по 2020 год.