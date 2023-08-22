Шипов считает, что у Горячкиной могли появиться комплексы в случае поражения на Кубке мира

Гроссмейстер назвал огромным успехом победу шахматистки на Кубке мира

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Россиянка Александра Горячкина могла начать комплексовать из-за постоянных вторых мест на крупных турнирах в случае поражения в финале Кубка мира по шахматам. Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

21 августа Горячкина победила представительницу Болгарии Нургюл Салимову на тай-брейке в финале Кубка мира.

"Это было невероятно нервное зрелище, но небеса, наконец, повернулись к нам, - сказал Шипов. - Это огромный успех, потому что она проиграла финал Кубка мира в 2021 году, матч за звание чемпионки мира проиграла. Если бы она не выиграла, у нее мог образоваться комплекс "вечно второй", а так она добилась феерического успеха".

"Если смотреть на весь турнир, то победа Горячкиной абсолютно закономерна. Она изначально была фаворитом, так как давно относится к элитным шахматисткам, да и все ее главные соперницы вылетели довольно рано. При этом Горячкина заставила нас понервничать, переживать, ее победа не была простой", - добавил собеседник агентства.

Горячкиной 24 года, она впервые стала победительницей Кубка мира. В 2021 году шахматистка вышла в финал турнира и уступила соотечественнице Александре Костенюк, которая в марте 2023 года сменила спортивное гражданство на швейцарское. На счету Горячкиной две победы на командных чемпионатах мира, в 2019 году она выиграла турнир претенденток, после чего уступила китаянке Цзюй Вэньцзюнь в матче за звание чемпионки мира.