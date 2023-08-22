Чесноков считает, что матч теннисисток Мирры Андреевой и Винус Уильямс был бы интересным

Спортсменки должны были встретиться в первом круге турнира WTA в Кливленде, но американка снялась из-за травмы

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Матч между россиянкой Миррой Андреевой и победительницей семи турниров Большого шлема американкой Винус Уильямс на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Кливленде (США, штат Огайо) был бы интересным. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Андреева и Уильямс должны были сыграть в первом круге соревнований, однако американка снялась из-за травмы. Ее заменила представительница Германии Тамара Корпач, которая проиграла Андреевой со счетом 0:6, 7:5, 5:7.

"Думаю, болельщикам было бы интересно посмотреть матч между Андреевой и Уильямс, и с этой точки зрения жаль, что он не состоялся. Уильямс на прошлой неделе обыграла Веронику Кудерметову, но в 43 года сложно постоянно выступать на высоком уровне, поэтому нет ничего удивительного в том, что она снялась из-за травмы. Что касается Андреевой, то она одержала хорошую победу, для старта турнира Корпач - это непростая соперница", - сказал Чесноков.

Андреевой 16 лет, она занимает 67-е место в рейтинге WTA, на ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации. Андреева принимала участие в двух турнирах Большого шлема на взрослом уровне - дошла до третьего круга Открытого чемпионата Франции, а также вышла в четвертый круг Уимблдона.