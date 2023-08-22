Содержание Дворца водных видов спорта в Екатеринбурге обойдется в 450 млн рублей

Как рассказал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, планируется заручиться федеральной поддержкой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Около 450 млн рублей в год понадобится для содержания нового Дворца водных видов спорта, построенного к Международному фестивалю университетского спорта в Екатеринбурге. Планируется заручиться федеральной поддержкой, заявил на пресс-конференции министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

"В связи с тем, что построен крупный спортивный объект и есть практика, связанная с поддержкой после мега-спортивных событий в виде средств из федерального бюджета, мы ведем разговоры о том, чтобы нам было подставлено плечо - федеральное - по содержанию Дворца водных видов спорта, - сказал Рапопорт. - Стоимость содержания будет порядка 400-450 млн рублей. Мы готовы, и есть обращение губернатора Свердловской области, уверен, что оно будет рассмотрено".

Дворец водных видов спорта - один из крупнейших объектов фестиваля спорта, он располагается в Деревне фестиваля в районе Новокольцовский. Его площадь составляет почти 60 тыс. квадратных метров, в нем размещены три профессиональных и один детский бассейны, а также залы сухих прыжков, сухого плавания и хореографии. В бассейнах проводятся соревнования по плаванию, прыжкам в воду, водному поло и синхронному плаванию. Вместимость трибун - почти 5,3 тыс. мест.

После фестиваля объект будет передан в наследие, в частности, там будет открытая детская спортивная школа по плаванию, прыжкам в воду и синхронному плаванию.

Международный фестиваль университетского спорта продлится до 31 августа.