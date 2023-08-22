Иранский студент рад тому, что на фестивале спорта сумел войти в историю спортивной борьбы

Мохаммадхади Шаабаниабнави стал первым в истории борцом, одержавшим победу на Международном фестивале университетского спорта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Студент иранского Мешхедского университета имени Фирдоуси Мохаммадхади Шаабаниабнави очень рад тому, что стал первым в истории борцом, одержавшим победу на Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге. Об этом Шаабаниабнави сообщил ТАСС.

Первая золотая медаль фестиваля в спортивной борьбе была разыграна среди борцов греко-римского стиля в весовой категории до 55 кг. Иранец в решающей схватке победил представителя Киргизии Улана Муратбека Уулу.

"Я очень рад стать первым в истории спортивной борьбы победителем фестиваля, - признался иранский спортсмен. - В прошлом году в Турции на международном университетском турнире я завоевал серебро, а сейчас в Екатеринбурге стал первым, соперник из Киргизии был очень силен".

"Российская спортивная борьба уважаема в мире, борцы из России очень сильные и талантливые. Что касается Екатеринбурга, то мне здесь все очень нравится", - заключил Шаабаниабнави.

На фестивале, который завершится 31 августа, будет разыграно 197 комплектов медалей в 14 видах спорта, среди которых бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, волейбол, дзюдо, мини-футбол, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, спортивная борьба, теннис, тхэквондо и художественная гимнастика. В соревнованиях примут участие более 4 тыс. студентов из 36 стран.