Ледовая арена в центре Екатеринбурга будет открыта в 2024 году

Строительство сооружения началось в конце 2019 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Строительство новой ледовой "УГМК-Арены" будет завершено в 2024 году, объект сможет принимать соревнования по 12 видам спорта. Об этом ТАСС заявил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

В конце 2022 года в екатеринбургском хоккейном клубе "Автомобилист" заявляли о сложностях со строительством новой арены из-за проблем с поставками необходимого оборудования из-за границы.

"Я уверен, что в следующем году мы вместе с вами поприсутствуем на открытии этого объекта - с двумя аренами, где можно будет проводить соревнования по 12 видам спорта", - заявил Рапопорт.

Строительство арены началось в конце 2019 года. Ее площадь составит почти 100 тыс. кв. м, высота внутреннего пространства будет достигать 27 м. Ледовый дворец сможет вместить до 15 тыс. человек.

17 августа 2023 года на стройплощадке объекта произошел пожар, но ущерб от возгорания оказался незначительным, строительные работы продолжаются в штатном режиме.