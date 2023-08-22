Геккиев в финале фестиваля спорта поборол соперника, который тяжелее его почти на 30 кг

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Обладателю золотой медали Международного фестиваля университетского спорта в греко-римской борьбе Азамату Геккиеву в решающей схватке противостоял соперник, который был значительно тяжелее его. Об этом он рассказал ТАСС.

Геккиев в финале взял верх над борцом из Азербайджана Сарханом Маммадовым.

"На этом турнире я получил много приятных эмоций, ощущал очень сильную поддержку в зале, - рассказал Геккиев. - Первые поединки мне значительно легче дались, чем сегодняшний финал. Сложности добавляло и то, что я выступаю в весовой категории до 97 кг, а сейчас боролся в 130-килограммовой. Тяжело пришлось, не хватало веса, все-таки разница почти в 30 килограммов ощутима".

"Но интересно было попробовать себя в более тяжелой категории. Не скажу, что победа в Екатеринбурге является самым большим моим достижением, в моем активе есть также серебро первенства России. Пока не могу сказать, где буду выступать дальше. Впереди чемпионат мира, но состав на этот турнир пока не определен", - заметил собеседник ТАСС.

В апреле Объединенный мир борьбы допустил российских и белорусских спортсменов до своих соревнований в нейтральном статусе. Чемпионат мира состоится в Белграде с 16 по 24 сентября.