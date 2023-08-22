"Локомотив" продлил контракты с футболистами Карпукасом и Морозовым

Оба игрока являются воспитанниками академии клуба

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" продлил контракты с полузащитником Артемом Карпукасом и защитником Евгением Морозовым. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Соглашение с Карпукасом рассчитано до конца сезона-2026/27, контракт с Морозовым - до конца сезона-2025/26. Оба игрока являются воспитанниками академии клуба.

Карпукасу 21 год, на его счету 48 матчей за первую команду "Локомотива", в которых он отметился 2 голами и 1 результативной передачей. Морозову 22 года, за основную команду "Локомотива" он провел 3 матча и не отметился результативными действиями. Сезон-2022/23 он провел в аренде в воронежском "Факеле", в составе которого вышел на поле в 30 матчах, забил 2 мяча и отметился 1 голевой передачей.