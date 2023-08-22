Кубинская прыгунья в воду Наварро отметила атмосферу дружбы на фестивале в Екатеринбурге

В понедельник спортсменка заняла второе места на проходящих в рамках фестиваля соревнованиях по прыжкам в воду

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 августа. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Атмосфера дружбы царит на всех площадках Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге. Такое мнение ТАСС высказала кубинская прыгунья в воду Анислей Гарсия Наварро.

21 августа Наварро заняла второе место в прыжках с вышки.

"Мне очень нравится в России, я уже не первый раз сюда приезжаю. Я была в Казани, Саратове, теперь приехала в Екатеринбург. Мне все очень здесь нравится, как тут все организовано, хочу отметить атмосферу дружбы, которая царит на всех площадках фестиваля. В России очень добрые люди, здесь все к нам хорошо относятся", - сказала Наварро.

На фестивале, который завершится 31 августа, будет разыграно 197 комплектов медалей в 14 видах спорта, среди которых бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, волейбол, дзюдо, мини-футбол, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, спортивная борьба, теннис, тхэквондо и художественная гимнастика. В соревнованиях принимают участие более 4 тыс. студентов из 36 стран.