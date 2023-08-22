Сервис записи детей в спортшколы откроют на портале госуслуг 1 сентября

Всем имеющим учетные записи на портале госуслуг "будет доводиться соответствующая информационная рассылка о том, что такие сервисы открылись и доступны", отметил первый замминистра спорта Азат Кадыров

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Сервис записи детей в спортивные школы планируется открыть на портале государственных услуг 1 сентября. Об этом на совещании в Бурятии сообщил первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров.

"Мы 1 сентября планируем на едином портале государственных услуг открыть сервис записи детей в спортивные школы. И здесь отмечу, что в Республике Бурятия все школы подключены, вся работа организована. Мы также планируем в сентябре открыть запись на наши массовые старты через портал госуслуг - "Кросс наций", "Лыжня России". Первым на "Кросс наций" организуем запись", - сказал Кадыров.

Он добавил, что всем гражданам, имеющим учетные записи на портале госуслуг, "будет доводиться соответствующая информационная рассылка о том, что такие сервисы открылись и доступны". "Это тоже будет таким хорошим информационным мотиватором для наших граждан", - отметил он.

Как напомнил Кадыров, запущена государственная информационная система "Физическая культура и спорт" на платформе "Гостех". "Сейчас мы ведем работу по наполнению данными этой системы. У нее есть два контура. Один контур публичный, где граждане могут познакомиться с основными данными, показателями сферы физкультуры и спорта, и второй - наш рабочий, административный, где у нас регионы подключены, спортивные школы", - сказал Кадыров.

Кадыров прибыл в Бурятию 22 августа. Как сообщили в Министерстве спорта и молодежной политики Бурятии, в двухдневной программе осмотр как построенных, так и проблемных объектов спорта, совещания по реализации федеральных программ в республике, открытие новых спортивных площадок.