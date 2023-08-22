Гвардиола пропустит несколько матчей "Манчестер Сити" из-за операции на спине

Тренер успешно перенес экстренную операцию на спине

ТАСС, 22 августа. Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола успешно перенес экстренную операцию на спине в одной из больниц испанской Барселоны и пропустит несколько матчей команды. Об этом сообщила пресс-служба английского клуба.

Ожидается, что тренер сможет вернуться в расположение клуба в середине сентября после паузы на матчи сборных. В период отсутствия Гвардиолы его обязанности будет исполнять ассистент Хуанма Лильо.

Гвардиола возглавляет "Манчестер Сити" с лета 2016 года. За это время он пять раз выигрывал чемпионат Англии, по два раза - кубок и суперкубок страны, четыре раза - Кубок английской лиги, по разу - Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Ранее он тренировал германскую "Баварию" и испанскую "Барселону". Всего на счету Гвардиолы 36 командных трофеев.

По итогам сезона-2022/23 Гвардиола был номинирован на премию лучшему тренеру года Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), вручение которой пройдет 31 августа. В прошлом сезоне он в третий раз стал победителем Лиги чемпионов в качестве тренера: в 2009 и 2011 годах специалист приводил к победе "Барселону". Испанец также во второй раз в карьере оформил требл (ранее это ему удалось с "Барселоной" в 2009 году) и стал первым тренером, который добился такого результата. По числу побед в Лиге чемпионов в качестве тренера Гвардиола сравнялся с англичанином Бобом Пейсли и французом Зинедином Зиданом, лидером по этому показателю является итальянец Карло Анчелотти (4).