Первая чемпионка мира в прыжках в высоту считает, что Ласицкене нельзя убрать из истории

World Athletics не включила россиянок в рейтинг из 40 самых влиятельных легкоатлеток в истории чемпионатов мира

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Обладательница трех золотых медалей летних чемпионатов мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене навсегда останется в истории мировой легкой атлетики, несмотря на решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) не включать россиянку в список самых влиятельных легкоатлеток в истории мировых первенств. Такое мнение высказала ТАСС победительница первого чемпионата мира в прыжках в высоту Тамара Быкова.

Ранее World Athletics представила рейтинг из 40 самых влиятельных легкоатлеток в истории чемпионатов мира, куда не попала ни одна спортсменка из России.

"Сомневаюсь, что Машу Ласицкене вместе с Леной Исинбаевой возможно вычеркнуть из истории мировой легкой атлетики, как бы кто-то ни старался, - сказала Быкова. - А все остальное - это вопрос времени, сегодня их нет в списках, а завтра они появятся. Очевидно, что тому виной неспортивные причины. Но за державу, конечно, обидно".

"Уверена, что сами спортсменки все понимают и не расстроены тем, что их не включили в этот список", - добавила собеседница ТАСС, победившая на чемпионате мира 1983 года в Хельсинки с результатом 2,01 метра.

Мария Ласицкене является единственной трехкратной победительницей мирового первенства среди прыгуний в высоту (2015, 2017, 2019), дважды она побеждала на чемпионате мира в помещении (2014, 2018). В 2021 году спортсменка завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Токио и выиграла Бриллиантовую лигу.