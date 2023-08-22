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ММА

В команде Яна рассказали о будущем бойца ММА

Его следующий соперник еще не определен

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян вернется к поединкам не ранее конца года. Об этом ТАСС рассказали в команде спортсмена.

"Петр вернется не раньше конца года. Его следующий соперник пока не определен", - сказал собеседник агентства.

Яну 30 лет, он является бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. В марте нынешнего года он проиграл единогласным решением судей грузину Мерабу Двалишвили. Всего на счету Яна 17 побед и 5 поражений. 

Теги:
ММА
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