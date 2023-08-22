Монсон заявил о желании войти в руководство Союза ММА России

Ранее боец отмечал, что не планирует выставлять свою кандидатуру на пост

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Боец Джефф Монсон заявил о возможности избираться в руководство Союза смешанных единоборств (ММА) России. Об этом он сообщил ТАСС во вторник.

Ранее Монсон отмечал, что не планирует выставлять свою кандидатуру на пост, который освободился после ухода Федора Емельяненко.

"Если меня выдвинут, я могу об этом подумать, - сказал Монсон. - Было бы честью для меня помогать развитию спорта".

Емельяненко во второй раз покинул пост президента Союза ММА России. Ранее он занимал эту должность с момента создания организации в 2012 году и ушел с нее в 2018 году. Временно исполняющим обязанности президента Союза ММА России стал Андрей Терентьев.

Монсону 52 года, на его счету в смешанных единоборствах 61 победа, 27 поражений, еще 2 поединка завершились вничью. Монсон ранее отказался от гражданства США, в 2018 году он получил российское гражданство.