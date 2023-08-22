Карлсен и Прагнанандха сыграли вничью в первой партии финала Кубка мира по шахматам

В матче за третье место в первой партии азербайджанец Ниджат Абасов обыграл американца Фабиано Каруану

ТАСС, 22 августа. Первый номер рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE), 16-й чемпион мира норвежец Магнус Карлсен черными фигурами сыграл вничью с индийским гроссмейстером Рамешбабой Прагнанандхой в первой партии финального матча Кубка мира. Соревнования проходят в Баку.

В матче за третье место встречаются американец Фабиано Каруана и азербайджанец Ниджат Абасов. Первая партия завершилась победой Абасова белыми фигурами.

Вторые партии пройдут 23 августа. В случае равенства 24 августа состоится тай-брейк с укороченным контролем времени.

Матчи каждого раунда турнира состоят из двух партий с контролем времени FIDE - игроки имеют 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого. Если матч завершается вничью, для выявления победителя проводится тай-брейк с укороченным контролем времени. Три лучших шахматиста получат право сыграть в турнире претендентов, который состоится в 2024 году. Общий призовой фонд мужского турнира составляет более $1,8 млн, женского - более $676 тыс.

Из-за санкций FIDE российские шахматисты выступали на турнире в нейтральном статусе. Женский турнир завершился 20 августа, его победителем стала россиянка Александра Горячкина.