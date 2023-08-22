22 августа, 15:00
Летние неолимпийские виды спорта

Россияне завоевали шесть золотых медалей в первый день Кубка мира по самбо

Также на счету российских спортсменов три серебряные награды

ТАСС, 22 августа. Представители России завоевали шесть золотых и три серебряные медали в первый день Кубка мира по самбо. Соревнования проходят в Киргизии.

Золотые награды завоевали Харун Тлишев (весовая категория до 58 кг), Али Дагоев (до 71 кг), Станислав Скрябин (до 79 кг), Шамиль Гаджиев (до 88 кг), Денис Баканов (до 98 кг), Яна Полякова (до 72 кг). Серебряные медали на счету Никиты Петухова (до 58 кг), Степана Солдатенкова (свыше 98 кг) и Веры Лотковой (до 59 кг).

Кубок мира по спортивному и боевому самбо проходит с 22 по 23 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. 

Теги:
Летние неолимпийские виды спорта
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