Трехкратный чемпион России по футболу Дзагоев провел тренировку с ЦСКА

Бывший полузащитник армейцев находится в поисках новой команды и поддерживает форму в московском клубе

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Бывший футболист московского ЦСКА Алан Дзагоев провел тренировку с основной командой армейцев. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

"Наша легенда Алан Дзагоев поддерживает свою форму, тренируясь вместе с командой. Клуб с радостью предоставил Алану эту возможность, пока он находится в поисках новой команды", - говорится в сообщении пресс-службы.

Дзагоеву 33 года, полузащитник выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год. В составе московской команды он провел 397 матчей, забил 77 голов и отдал 93 результативные передачи. Дзагоев трижды становился чемпионом России (2013, 2014, 2016), а также по четыре раза выигрывал кубок (2008, 2009, 2011, 2013) и суперкубок страны (2009, 2013, 2014, 2018). С сентября 2022-го по июль 2023-го Дзагоев играл за казанский "Рубин", в составе которого провел 20 встреч, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.