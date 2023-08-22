Шахматистку Горячкину встретили с цветами в аэропорту после победы на Кубке мира

Россиянка вернулась из Баку, где проходил Кубок мира

ШЕРЕМЕТЬЕВО /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Несколько десятков человек с цветами встретили российскую шахматистку Александру Горячкину в аэропорту Шереметьево после победы на Кубке мира. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В аэропорту присутствовали представители Федерации шахмат России, родственники спортсменки и любители шахмат. 21 августа Горячкина победила представительницу Болгарии Нургюл Салимову на тай-брейке в финале Кубка мира, который прошел в Баку.

"Эмоции те же - я очень устала. Я не люблю встречи в аэропорту, потому что ты приезжаешь весь помятый, потрепанный, а тут такое внимание. У меня есть проблемы со здоровьем, которые никуда не делись, поэтому сейчас хочется просто отдохнуть. Это одна из самых больших побед в карьере, но не самая главная", - сказала Горячкина.

Горячкиной 24 года, она впервые стала победительницей Кубка мира. В 2021 году шахматистка вышла в финал турнира и уступила соотечественнице Александре Костенюк, которая в марте 2023 года сменила спортивное гражданство на швейцарское. На счету Горячкиной две победы на командных чемпионатах мира, в 2019 году она выиграла турнир претенденток, после чего уступила китаянке Цзюй Вэньцзюнь в матче за звание чемпионки мира.