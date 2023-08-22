Гендиректор "Сибири" рассказал о визите комиссии КХЛ на новую арену

По словам Кирилла Фастовского, дворец был признан пригодным для проведения матчей Континентальной хоккейной лиги

МОСКВА, 22 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Строители при возведении "Сибирь-Арены" постарались минимизировать количество мест с ограниченным количеством обзора хоккейных матчей. Об этом ТАСС рассказал гендиректор "Сибири" Кирилл Фастовский.

Во вторник арену, которая вмещает 10 тыс. зрителей, посетила комиссия Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) накануне старта сезона.

"Проверяли работу всех систем. Есть, конечно, некоторые недочеты, которые надо исправлять. Это рутина, которая болельщику обычно не видна, но она помогает клубам поддерживать высокий профессиональный уровень, - сказал Фастовский. - Те замечания, конечно, абсолютно поправимы, иначе дворец не был бы признан пригодным для проведения матчей КХЛ. Работы еще достаточно много. Например, есть новые сотрудники, которые не знают требований по арене. Это такая объемная работа, и она продолжается".

По словам Фастовского, на "Сибирь-Арене" минимизируют места с ограниченным обзором видимости льда. "Такие места есть на любом стадионе, но мы их выделяем и отдельно предупреждаем о них. Совсем обойтись без таких мест, как я думаю, ни один стадион не сможет. Главная задача минимизировать такое количество, что мы и делаем", - подчеркнул он.

Первым матчем на "Сибирь-Арене" стала игра между юниорскими сборными России и Белоруссии (до 18 лет), которая завершилась победой белорусов со счетом 3:1. Арена возводилась к молодежному чемпионату мира 2023 года, который должен был пройти в Новосибирске и Омске. Однако из-за ситуации на Украине Международная федерация хоккея лишила Россию права на проведение турнира.