Шлейхер завоевал вторую золотую медаль на Международном фестивале университетского спорта

Спортсмен стал победителем в прыжках с 10-метровой вышки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Прыгун в воду Никита Шлейхер, представляющий Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, выиграл вторую золотую медаль на Международном фестивале университетского спорта. Соревнования проходят в Екатеринбурге.

Шлейхер стал победителем в прыжках с 10-метровой вышки. 21 августа он выиграл золотую медаль в прыжках с метрового трамплина. 25-летний Шлейхер является двукратным победителем, четырежды серебряным и трижды бронзовым призером чемпионатов Европы. На его счету также золотая и серебряная медали Европейских игр 2015 года и Всемирной летней универсиады 2017 года.

У женщин в прыжках в воду с трехметрового трамплина золото выиграла представительница РУС ГЦОЛИФК Елизавета Кузина. В плавании вольным стилем на 400 метров у мужчин победил Александр Степанов (Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма), у женщин на 400 метров комплексом золотую медаль завоевала Летициа Де Паула Силва (Бразилия, Университет штата Сан-Паулу). В эстафете 4х200 метров вольным стилем среди женщин победила команда бразильских университетов, у мужчин в эстафете 4х100 вольным стилем выиграли представители НГУ им. П. Ф. Лесгафта.

В соревнованиях по дзюдо золотые медали выиграли Кристина Дунина (весовая категория до 48 кг, Российский государственный профессионально-педагогический университет), Ролан Кунижев (до 90 кг, Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова), Ирэна Хубулова (до 52 кг, Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова), Дмитрий Хазиев (до 100 кг, Российский государственный профессионально-педагогический университет), Ольга Мухина (до 57 кг, Чайковская государственная академия физической культуры и спорта), Юсмари Рейес Лаффита (до 63 кг; Куба, Университет физической культуры и спортивных наук), Артем Золотухин (свыше 100 кг, НГУ им. П. Ф. Лесгафта).

В соревнованиях по греко-римской борьбе победителями стали Ареф Хабиболлахи (до 77 кг; Иран, Мешхедский университет имени Фирдоуси), Ислам Алиев (до 82 кг, Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма), Александр Данилов (до 87 кг, ННГУ им. Н. И. Лобачевского), Илья Ермоленко (до 97 кг, Южный федеральный университет), Азамат Гегкиев (130 кг, Великолукская государственная академия физической культуры и спорта).

На фестивале, который завершится 31 августа, будет разыграно 197 комплектов медалей в 14 видах спорта, среди которых бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, волейбол, дзюдо, мини-футбол, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, спортивная борьба, теннис, тхэквондо и художественная гимнастика. В соревнованиях принимают участие более 4 тыс. студентов из 36 стран.