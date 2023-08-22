Костомаров поприветствовал со льда зрителей шоу в Сочи

Олимпийский чемпион вышел в кроссовках в конце номера своей супруги Оксаны Домниной

ТАСС, 22 августа. Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров впервые после болезни, повлекшей ампутацию стоп, появился на льду во время гала-шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи. Об этом ТАСС рассказал один из зрителей шоу.

Костомаров появился на льду в кроссовках в конце номера своей супруги Оксаны Домниной, зал встретил его аплодисментами.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию. 6 июля Костомаров сообщил, что его выписали из больницы.