Бестемьянова прокомментировала появление Костомарова на льду

По словам олимпийской чемпионки, она очень рада за бывшего фигуриста

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова очень рада появлению Романа Костомарова на публике и на льду. Об этом Бестемьянова рассказала ТАСС.

22 августа олимпийский чемпион 2006 года Костомаров впервые после болезни, повлекшей ампутацию стоп, появился на льду во время гала-шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи. Он вышел на лед в кроссовках в конце номера своей супруги Оксаны Домниной

"Он молодец. Вышел после таких жутких операций, протезирования. Очень рада за него", - сказала Бестемьянова.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию. 6 июля Костомаров сообщил, что его выписали из больницы.