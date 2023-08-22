Тарасова назвала олимпийского чемпиона по фигурному катанию Костомарова героем

Во вторник спортсмен впервые после болезни, повлекшей ампутацию стоп, появился на льду

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров является героем и очень сильным человеком. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

22 августа олимпийский чемпион 2006 года Костомаров впервые после болезни, повлекшей ампутацию стоп, появился на льду во время гала-шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи. Он вышел на лед в кроссовках в конце номера своей супруги Оксаны Домниной.

"Герой. Сильнейший человек", - сказала Тарасова.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию. 6 июля Костомаров сообщил, что его выписали из больницы.