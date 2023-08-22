ЭСК РФС рассмотрит эпизод с назначением пенальти в ворота "Балтики" в матче с "Уралом"

Встреча чемпионата России завершилась победой екатеринбургского клуба со счетом 1:0

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрит эпизод с назначением пенальти в матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между калининградской "Балтикой" и екатеринбургским "Уралом". Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

Встреча прошла 19 августа в Калининграде и завершилась победой "Урала" со счетом 1:0. Мяч был забит на 49-й минуте с пенальти Алексеем Каштановым.

"ЭСК РФС по обращению "Балтики" рассмотрит назначение пенальти на 48-й минуте в матче с "Уралом", - сообщили в службе коммуникаций РФС.

"Урал" набрал 13 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. "Балтика" с 3 очками располагается на 14-й строчке. В следующем туре "Урал" 26 августа на выезде сыграет с петербургским "Зенитом". "Балтика" днем позже в гостях встретится с самарскими "Крыльями Советов".