В поисках Кедри. Сувениры с талисманом фестиваля спорта стали самым популярным товаром

В Екатеринбурге проходит Международный фестиваль университетского спорта, в нем принимают участие более 4 тыс. атлетов из 36 стран

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Сувениры с изображением соболенка Кедри, талисмана Международного фестиваля университетского спорта, являются самым востребованным товаром на аренах Екатеринбурга. Однако мягкая игрушка Кедри до сих пор не появилась в продаже, что является поводом для печали как у покупателей, так и у продавцов.

"Наша торговая точка открылась накануне старта фестиваля, уже в первый день была неплохая выручка, но больше всего товара мы продали в день церемонии открытия (20 августа - прим. ТАСС), - сказала продавец киоска в "Екатеринбург-Экспо". - Самым ходовым товаром являются значки, которые разобрали влет. Особенным спросом пользуется значок с соболем, его нас даже просят откладывать. Ну и значок с логотипом фестиваля "ЕКАТ2023" также охотно покупают".

"И вообще вся продукция с изображением талисмана соболенка у нас не залеживается. Организаторы угадали с выбором, мне самой Кедри очень нравится. Но самое забавное, что практически никто не знает, что за зверь нарисован на значке или футболке. Одни говорят, что это лиса, другие - кенгуру", - заметила собеседница ТАСС.

По словам продавца, ходовым товаром также являются брелоки, связанные с видами спорта. "Моментально разобрали Кедри-боксера, а вслед за ним продали всех прыгунов в воду. Тхэквондо пока мало кто покупает, но, видимо, это связано с тем, что соревнования по этому виду спорта еще не начались. Что касается цен на товар, то одни покупатели говорят, что у нас все недорого, а другие считают, что такие сувениры не дешевы", - сказала работница торговли. Брелоки, магниты и значки стоят от 250 до 400 руб., кепки - 1000 руб., футболки - от 1000 до 1800 руб., подушки - 800 руб.

"Кроме значков и брелоков мы также продаем магниты, открывашки, футболки, кепки, подушки. Но, к сожалению, в продаже до сих пор нет мягких игрушек Кедри, а их спрашивают практически все. Нам сообщили, что их нет, но надеюсь, что, может, ближе к закрытию соревнований они появятся в продаже", - заключила собеседница ТАСС.

На фестивале, который завершится 31 августа, будет разыграно 197 комплектов медалей в 14 видах спорта, среди которых бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, волейбол, дзюдо, мини-футбол, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, спортивная борьба, теннис, тхэквондо и художественная гимнастика. В соревнованиях примут участие более 4 тыс. студентов из 36 стран.