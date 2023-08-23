Российский пилот Шварцман выступит в свободной практике Гран-при Нидерландов "Формулы-1"

Этап пройдет с 25 по 27 августа

ТАСС, 23 августа. Российский гонщик Роберт Шварцман, выступающий под израильской лицензией, заменит испанца Карлоса Сайнса в составе команды "Феррари" в первой свободной практике Гран-при Нидерландов "Формулы-1". Об этом сообщил руководитель "Феррари" Фредерик Вассёр, комментарий которого приводит издание Race Fans.

Шварцман является резервным пилотом "Феррари". В прошлом сезоне он принял участие в свободных практиках на Гран-при США и Абу-Даби.

"Роберт проедет практику на машине Карлоса Сайнса, и, вероятно, примет участие в свободных заездах на этапе в Абу-Даби на машине Шарля Леклера", - сказал Вассёр.

Шварцману 23 года, он является чемпионом "Формулы-3" (2019) и вице-чемпионом "Формулы-2" (2021).