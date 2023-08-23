Попов считает, что пловчиха Чикунова показывает силу русского духа

Спортсменка является рекордсменкой мира на дистанции 200 м брассом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 августа. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Рекордсменка мира на дистанции 200 м в плавании брассом Евгения Чикунова показывает силу русского духа, однако ей еще есть над чем работать. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов.

21 апреля Чикунова установила рекорд мира, показав результат 2 минуты 17,55 секунды. Ранее мировой рекорд принадлежал Татьяне Скунмакер из ЮАР (2 минуты 18,95 секунды). 6 июля Международная федерация плавания ратифицировала рекорд россиянки.

"В плавании россиянам ничто не мешает ставить мировые рекорды, - сказал Попов. - Практика показывает, что международная федерация их утверждает. Женя молодец, что установила рекорд, она показывает силу русского духа, надо идти вперед, ей еще есть над чем работать. Не могу сказать, что нынешнее поколение пловцов является сильнейшим, мы ведь тоже показывали приличные результаты".

Чикуновой 18 лет, она является серебряным призером чемпионата мира по плаванию на короткой воде на дистанции 200 м брассом. Также на ее счету серебро чемпионата Европы в комбинированной эстафете.