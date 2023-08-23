Вратарь Аликин назвал причину ухода из клуба КХЛ "Амур" после восьми сезонов

В мае голкипер подписал соглашение с екатеринбургским "Автомобилистом", он выступал за хабаровскую команду с сезона-2015/16

ТАСС, 23 августа. Влияние постоянных смен часовых поясов на здоровье стало основной причиной ухода вратаря Евгения Аликина из хабаровского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Амур". Об этом игрок рассказал "Спорт-Экспрессу".

2 мая Аликин подписал контракт с екатеринбургским "Автомобилистом". Соглашение вратаря с новым клубом рассчитано до конца сезона-2025/26. Ранее Аликин с сезона-2015/16 играл за "Амур".

"Мне предлагали остаться в "Амуре", предлагали контракт, но не хотелось бы всю жизнь играть в "Амуре". Не потому, что команда борется только за плей-офф. Насколько знаю, с этого года поставлены высокие задачи, плюс появилось финансирование, что тоже хорошо. Восемь лет на Дальнем Востоке тяжело играть из-за смены часовых поясов и здоровья. Становится больше травм, меньше восстанавливаешься, ты не молодеешь. Надеюсь, сейчас будет полегче", - сказал Аликин.

"Мы всегда меняем часовой пояс. И никогда не живем по Хабаровску. Прилетел в центральную часть - поменял пояс. Отыграл неделю, вернулся домой - и снова смена часового пояса. Очень тяжело было в олимпийский год. Сезон плотный, игры через день. Не важно, летишь из центра на Дальний Восток или наоборот, тебе нужно за полтора-два дня поменять семь часовых поясов и обратно - и так весь год. Как бороться с этим? Никак, физиологически организм не обманешь", - добавил он.

Аликину 28 лет, на его счету 202 матча в чемпионатах КХЛ, из которых 18 он сыграл "на ноль". За все время выступления в лиге Аликин отразил 92,7% бросков по своим воротам, в среднем пропуская за игру 2,31 шайбы.