Победительница Игр гимнастка Чусовитина отказалась от участия в чемпионате мира - 2023

По словам спортсменки из сборной Узбекистана, она хочет сосредоточиться на выступлении на Азиатских играх в Китае

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 1992 года Оксана Чусовитина, представляющая Узбекистан, приняла решение отказаться от участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике, который пройдет с 30 сентября по 8 октября в бельгийском Антверпене. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

"Я приняла решение отказаться от этого чемпионата мира по двум причинам, - сказала Чусовитина. - Во-первых, в эти же сроки у нас пройдут Азиатские игры, на которые я собираюсь поехать и к которым сейчас готовлюсь. Во-вторых, я решила отбираться на Олимпийские игры в Париже через этапы Кубка мира, которые пройдут в первой половине 2024 года. Сейчас я тренируюсь, на Азиатских играх планирую выступить в опорном прыжке и на бревне".

"Какие задачи ставлю перед собой на Азиатских играх? Главное - избежать травм, а там посмотрим", - добавила спортсменка.

Азиатские игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.

В июле 2021 года на Играх в Токио Чусовитина объявила о завершении спортивной карьеры. В октябре того же года спортсменка приняла решение возобновить выступления.

Чусовитиной 48 лет, она является трехкратной чемпионкой мира в составе сборных СССР (1991) и Узбекистана (2003), а также олимпийской чемпионкой 1992 года в составе Объединенной команды. На ее счету также серебро Игр (2008). Чусовитина принимала участие в восьми Олимпиадах, что является рекордом в спортивной гимнастике.