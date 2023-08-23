Попов заявил, что не боится лишиться статуса почетного члена МОК

Четырехкратный олимпийский чемпион отметил, что у него нормальные отношения с организацией

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 августа. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов не боится потерять статус почетного члена Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом он рассказал ТАСС.

21 июня директор по коммуникациям МОК Марк Адамс рассказал, что комитет по этике организации будет проводить проверку в отношении действующих и почетных членов МОК из России на предмет активной поддержки боевых действий на Украине и причастность к вооруженным силам.

"У меня нормальные отношения с МОК, - сказал Попов. - Они меня зовут на свои мероприятия, я на них не езжу. Я не боюсь потерять статус почетного члена МОК, если они захотят меня его лишить - пожалуйста. Я считаю, что у них сейчас все плохо, а у нас, наоборот, все нормально".

Попову 51 год, он является четырехкратным олимпийским чемпионом, также на его счету пять серебряных медалей Олимпийских игр и шесть побед на чемпионатах мира. С 2000 по 2016 год Попов был членом Международного олимпийского комитета, на данный момент россиянин является почетным членом организации.