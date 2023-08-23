23 августа, 07:54
Олимпиада-2024 в Париже

Участие в девятой Олимпиаде не является самоцелью для гимнастки Чусовитиной

AP Photo/ Natacha Pisarenko
Оксана Чусовитина
© AP Photo/ Natacha Pisarenko

48-летняя представительница Узбекистана выступала на Олимпийских играх рекордные для спортивной гимнастики восемь раз

МОСКВА, 23 августа. Участница восьми Олимпиад гимнастка Оксана Чусовитина не зациклена на том, чтобы любой ценой отобраться и выступить на девятых для себя Играх. Об этом спортсмена сообщила ТАСС.

"Конечно, я хочу выступить на Олимпиаде в Париже, - призналась 48-летняя гимнастка. - Но не зацикливаюсь сейчас на этом. Получится отобраться на Игры и выступить там, будет хорошо, а нет так нет. Я полноценно тренируюсь, но делаю это в первую очередь для себя".

"Осенью в Ташкенте откроется академия гимнастики, она потребует к себе очень много внимания. Некоторые думают, что я боюсь завершить карьеру из-за неопределенности. Но это неправда, я тренируюсь, пока у меня это получается, пока мне нравится. И у меня есть академия, мне будет чем заняться", - добавила собеседница ТАСС.

Выступающая за Узбекистан Чусовитина планирует отобраться на Олимпиаду через этапы Кубка мира, которые пройдут в начале 2024 года. Ближайшим стартом для спортсменки станут Азиатские игры, которые пройдут в Китае с 23 сентября по 8 октября.

Чусовитина является трехкратной чемпионкой мира в составе сборных СССР (1991) и Узбекистана (2003), а также олимпийской чемпионкой 1992 года в составе Объединенной команды. На ее счету также серебро Игр (2008). Чусовитина принимала участие в восьми Олимпиадах, что является рекордом в спортивной гимнастике. 

Теги:
Олимпиада-2024 в Париже
© Информационное агентство ТАСС
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