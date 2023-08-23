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Футбол в России

В "Торпедо" сообщили о планах празднования столетия футбольного клуба

Юбилей клуб будет отмечать в августе 2024 года

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Московское "Торпедо" планирует организовать много активностей с болельщиками и ветеранами в честь столетия футбольного клуба. Об этом ТАСС сообщил президент "Торпедо" Ярослав Савин.

"У нас уже есть план на празднование столетия клуба, - сказал Савин. - Будет очень много активностей и для болельщиков, и для города, вместе с городом, в которые обязательно будут вовлечены ветераны и максимальное количество людей, которые поддерживают клуб. В ближайшее время будем рассказывать, будет очень много всего. Конечно, ответственность высокая, к столетию нужно выходить в РПЛ".

17 августа 2024 года футбольному клуб "Торпедо" исполнится 100 лет. Черно-белые являются трехкратными чемпионами СССР, семь раз выигрывали национальный кубок (шесть - СССР, один - России). 

Теги:
Российский футбол
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